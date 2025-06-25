Кравченко призначив трьох заступників генпрокурора

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко підписав накази про призначення своїми заступниками Максима Крима, Марію Вдовиченко та Андрія Лещенка, які працювали на керівних посадах в органах прокуратури, вони вже приступили до виконання своїх обов’язків, повідомляє Офіс генерального прокурора.

В повідомленні відомства в телеграм-каналі в середу зазначається, що Рада прокурорів України на засіданні прийняла рішення про надання рекомендацій на призначення на посади заступників генерального прокурора Максима Крима, Марію Вдовиченко та Андрія Лещенка.

"Генеральний прокурор погодився з цим рішенням та 24 червня 2025 року підписав накази про їх призначення на посади заступників Генерального прокурора", - інформують в Офісі генпрокурора.

За кожним із заступників закріплений певний напрям роботи в органах прокуратури, за який вони відповідатимуть.

Згідно з повідомленням, Максим Крим обіймав посаду керівника Київської обласної прокуратури, Марія Вдовиченко виконувала обв’язки керівника Київської міської прокуратури, а Андрій Лещенко працював на керівній посаді в Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора.

"25 червня заступники Генерального прокурора приступили до виконання своїх обов’язків", - йдеться в повідомленні.