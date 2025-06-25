Інтерфакс-Україна
Події
08:52 25.06.2025

Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Дніпру зросла до 18

1 хв читати
Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Дніпру зросла до 18
Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089981179124

Кількість жертв російської атаки по Дніпру у вівторок зросла до 18, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в телеграм-каналі у середу.

"Сьогодні в жалобі Дніпро, який через ворожу атаку втратив 18 мешканців. І Самар, де агресор вбив двох людей. У скорботі вся Дніпропетровщина. Це біль, що відгукується в кожному серці. Що не минає ніколи... Світла пам'ять жертвам російських вбивць. Найщиріші співчуття рідним загиблих", - написав Лисак.

За його словами, через атаку в регіоні загалом постраждало майже 300 людей. У Дніпрі та Самару оголошено жалобу.

Теги: #дніпро #жертви

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:36 24.06.2025
УЧХ допомагає постраждалим від ракетної атаки РФ по Дніпру

УЧХ допомагає постраждалим від ракетної атаки РФ по Дніпру

19:03 24.06.2025
До 17 зросла кількість жертв російської атаки на Дніпропетровщину, 200 постраждали

До 17 зросла кількість жертв російської атаки на Дніпропетровщину, 200 постраждали

18:12 24.06.2025
До 15 зросла кількість загиблих у Дніпрі, 174 постраждали

До 15 зросла кількість загиблих у Дніпрі, 174 постраждали

16:22 24.06.2025
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 153 людей, 12 у важкому стані

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 153 людей, 12 у важкому стані

15:51 24.06.2025
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 9, близько 100 постраждалих – ОВА

Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 9, близько 100 постраждалих – ОВА

15:10 24.06.2025
У Дніпрі уже 8 загиблих і 84 постраждалих - ОВА

У Дніпрі уже 8 загиблих і 84 постраждалих - ОВА

14:35 24.06.2025
Внаслідок масованої атаки ворога на Дніпропетровщину 9 загиблих та понад 70 поранених, серед яких є діти

Внаслідок масованої атаки ворога на Дніпропетровщину 9 загиблих та понад 70 поранених, серед яких є діти

13:59 24.06.2025
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 7, постраждалих до 70 – ОВА

Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 7, постраждалих до 70 – ОВА

12:29 24.06.2025
Мер Дніпра Філатов повідомив про одного загиблого внаслідок ворожої атаки

Мер Дніпра Філатов повідомив про одного загиблого внаслідок ворожої атаки

12:20 24.06.2025
У Дніпрі є загиблі та постраждалі після ворожої атаки балістикою – Лисак

У Дніпрі є загиблі та постраждалі після ворожої атаки балістикою – Лисак

ВАЖЛИВЕ

Рютте назвав Гаазький саміт трансформаційним, очікуючи рішення щодо 5% ВВП на оборону, нарощування ВПК та підтримки України

Оприлюднено остаточну редакцію статуту Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України

Білий дім неофіційно підтвердив намір Трампа зустрітися з Зеленським особисто - ЗМІ

До 17 зросла кількість жертв російської атаки на Дніпропетровщину, 200 постраждали

Данія виділила 500 млн крон для запуску українського оборонного виробництва на своїй території - Умєров

ОСТАННЄ

Сибіга після засідання Ради НАТО-Україна: Потрібен більш скоординований тиск, щоб підвищити для РФ ціну війни

Рютте: Під час вечері у короля у Трампа був "чудовий настрій"

Рютте назвав Гаазький саміт трансформаційним, очікуючи рішення щодо 5% ВВП на оборону, нарощування ВПК та підтримки України

В Україні знешкоджено 52 БпЛА із 71 запущеного росіянами

Дев'ятеро цивільних постраждали впродовж доби внаслідок атак ворога у Харківській області

Оприлюднено остаточну редакцію статуту Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України

25 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

НАТО планує інвестувати в військову промисловість України - Рютте

Двох цивільних поранено через ворожі атаки по Запоріжжю - ОВА

Москва відроджує радянську армію під виглядом змін у функціонуванні ОДКБ - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА