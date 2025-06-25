Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Дніпру зросла до 18

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Кількість жертв російської атаки по Дніпру у вівторок зросла до 18, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в телеграм-каналі у середу.

"Сьогодні в жалобі Дніпро, який через ворожу атаку втратив 18 мешканців. І Самар, де агресор вбив двох людей. У скорботі вся Дніпропетровщина. Це біль, що відгукується в кожному серці. Що не минає ніколи... Світла пам'ять жертвам російських вбивць. Найщиріші співчуття рідним загиблих", - написав Лисак.

За його словами, через атаку в регіоні загалом постраждало майже 300 людей. У Дніпрі та Самару оголошено жалобу.