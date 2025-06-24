Інтерфакс-Україна
Події
18:44 24.06.2025

Глава ЄК вважає, що ЄС здатний зробити важливий військовий внесок у європейське стримування

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Глава ЄК вважає, що ЄС здатний зробити важливий військовий внесок у європейське стримування

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "Європа оборони нарешті прокинулася", і 25 червня саміт НАТО встановить нові історичні цілі оборонних витрат для союзників по Альянсу.

"Це життєво важливо для надійного стримування, і Європейський Союз має відіграти тут значну роль. Поки НАТО встановлює стандарти й цілі можливостей для союзників, наш союз може допомогти зв'язати точки між різними галузями, між цивільними і військовими, а також між країнами НАТО й країнами, які не входять до НАТО", - сказала голова ЄК, виступаючи у вівторок у Гаазі на форумі оборонної промисловості в рамках саміту Північноатлантичного альянсу.

Фон дер Ляєн навела приклади, які, на її думку, показують важливість внеску ЄС у європейську оборону.

Вона вважає, що розв'язана РФ повномасштабна війна проти України продемонструвала значення військових технологій, тому технологічні стартапи можуть запропонувати "безліч рішень проблем, що виникають на полі бою".

"Ось чому ми створили Офіс оборонних інновацій у Києві. Ми хочемо винести уроки з досвіду бойових дій України. Але інноваційні стартапи всередині нашого союзу також можуть відіграти вирішальну роль. З початку війни інвестиції в європейські оборонні технологічні стартапи збільшилися більш ніж на 500%. Але нам, як і раніше, не вистачає фінансування, (...) треба спрямовувати їм більше капіталу як від державних, так і від приватних інвесторів", - зазначила глава ЄК.

Вона також бачить вимогу часу в тому, щоб "навести більше мостів між цивільними й військовими".

"Багато критичних компонентів оборони XXI століття мають подвійне призначення: чипи й хмарні сервіси, програмне забезпечення, супутники та ШІ. Наша оборонна промисловість потребує безперебійного доступу до цих життєво важливих передових технологій. Але на сьогодні проєкти подвійного призначення часто не допускають до запуску на цивільних платформах. Ми маємо намір це змінити. Ми відкриємо проєктам подвійного призначення доступ до наших нових ШІ-гігафабрик з їхньою безпрецедентною обчислювальною потужністю", - пообіцяла фон дер Ляєн.

"Нарешті, сьогодні ми просимо оборонну промисловість постачати продукцію швидко й масштабно. Але маємо створити правильні умови для цього. Наприклад, за допомогою наших кредитів SAFE (фінансового інструменту ЄС у EUR150 млрд - ІФ-У) ми стимулюємо спільні закупівлі й довгострокові контракти. Це дасть передбачуваність, яка потрібна для масштабування виробництва. І SAFE відкритий не лише для держав-членів нашого союзу, а й для майбутніх членів, таких як Україна, і для наших партнерів з оборони й безпеки, таких як Велика Британія чи Японія, Норвегія чи Південна Корея. А вчора ми підписали угоду про партнерство з безпеки та оборони з Канадою", - повідомила голова Єврокомісії.

Теги: #оборона #урсула_ляєн #єс

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