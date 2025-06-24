Інтерфакс-Україна
Події
18:38 24.06.2025

Єрмак з саміту НАТО: Атмосфера така, що є чітке розуміння - Росія є загрозою, питання якої необхідно вирішити

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак поділився першими враженням від саміту НАТО в Гаазі, зазначивши єдність у питанні підтримки України.

"Атмосфера така, що є чітке розуміння - Росія є загрозою, питання якої необхідно вирішити. Якщо раніше на імовірність загрози для Заходу могли закриватись очі, зараз цього нема. І це добре. Навколо підтримки України – єдність", - написав він у телеграмі у вівторок.

 

Теги: #єрмак #саміт_нато

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