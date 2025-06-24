Інтерфакс-Україна
Події
18:22 24.06.2025

Для завершення війни потрібна максимальна ізоляція РФ і обмеження ціни на нафту в $30 за барель – Зеленський

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Для завершення війни потрібна максимальна ізоляція РФ і обмеження ціни на нафту в $30 за барель – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав до обмеження світових цін на нафту до $30 за барель та максимальної ізоляції РФ для завершення війни в Україні та позбавлення РФ спроможності атакувати будь-які інші держави.

"Щоб дійсно закінчити цю війну і створити тривалий мир, ми повинні діяти в двох головних напрямках. Перший – максимальна ізоляція Росії. Це означає політичну ізоляцію, санкції будь-яких видів, і переривання будь-якого співпраці, яка допомагає їм виживати та продовжувати війну. Будь-яка схема, яка діє, повинна бути припинена… Але що справді завдає їм болю і справді обмежує їхню здатність вести війну - це стеля у 30 доларів за барель. Світ повинен вийти на цей рівень", - сказав Зеленський у зверненні до Сенату й Палати представників парламенту Нідерландів у вівторок.

Він наголосив, що будь-яке падіння російських доходів від нафти допомагає наблизити мир. "Нам потрібен 18-й пакет. Нам потрібні справжні, болючі санкції проти російської нафти", - сказав президент.

Зеленський додав, що такі дії не просто зупинять російську війну проти України, а зроблять неможливими "будь-які майбутні військові операції, які Росія може розпочати проти Європи та Альянсу". "Військові плани мають стати смертельно дорогими для Росії. Нам потрібно заблокувати їхній танкерний плід та відрізати їх від міжнародної банківської системи. Ось це працює", - наголосив глава держави.

Другий напрямок, за його словами, це "стабільність в оборонній підтримці". "Я закликаю вас підтримати довготермінові програми підтримки та співпраці з Україною. Росія повинна побачити, що Україна не залишиться сама і що Європа не відступить", - сказав Зеленський у зверненні.

Він відзначив, що "Росія сильніша, ніж будь-хто з нас на одинці, але вона слабша, ніж всі ми разом".

Також Зеленський повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ використала 28 тис 743 ударні дрони типу "Шахед" і лише в червні поточного року вже запустила 2 тис 736 таких дронів по Україні. "Росія ніколи б не змогла це зробити без своїх зв'язків з іранським режимом. І ми в Україні ніколи б не збивали цих дронів без вашої солідарності і підтримки наших партнерів", - додав голова Української держави.

 

Теги: #саміт_нато #зеленський

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