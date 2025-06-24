Інтерфакс-Україна
Події
18:12 24.06.2025

До 15 зросла кількість загиблих у Дніпрі, 174 постраждали

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До 15 зросла кількість загиблих у Дніпрі, 174 постраждали
Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089981179124

У Дніпрі в результаті обстрілу росіян число загиблих збільшилось до 15, ще 174 людини постраждали, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"До 15 зросла кількість загиблих у Дніпрі. На жаль...174 людини постраждали. Майже сотня з них залишається в стаціонарах. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу", - написав він у телеграм у вівторок.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про день жалоби 25 червня.

 

 

Теги: #дніпро #жертви #обстріл

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