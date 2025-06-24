Офіс генпрокурора: фігурантка справи про розкрадання Міноборони викрила спільників — державі повернули понад 42 млн грн

В рамках розслідування кримінального провадження щодо заволодіння коштами Міністерства оборони України, призначеними на потреби Збройних Сил - одна з підозрюваних пішла на угоду зі слідством та викрила спільників, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, у 2022 році організована група осіб незаконно заволоділа 42,4 млн грн, які були перераховані одному з підприємств для закупівлі товарів військового призначення. Надалі ці кошти були легалізовані через фінансові операції", - йдеться у повідомленні в телегам-каналі у вівторок.

Як повідомив Офіс генпрокурора, одна з учасниць схеми надала викривальні покази на співорганізаторів, визнала вину та уклала угоду про визнання винуватості з прокурором.

У межах кримінального провадження на рахунки підприємства накладено арешт. Кошти передано в управління АРМА.

"За рішенням суду, 42,4 млн грн конфісковано в дохід держави", - додали в Офісі генпрокурора.

Шевченківський районний суд м. Києва затвердив угоду між прокурором та обвинуваченою, визнав її винною за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України. Суд призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, звільнивши її від його відбування з іспитовим строком 3 роки.

Письмову згоду на затвердження угоди надано Міністерством оборони України відповідно до вимог ч. 4 ст. 469 КПК України.