Інтерфакс-Україна
Події
14:44 24.06.2025

Зеленський – Рютте: Україна розраховує на продовження підтримки ППО

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Україна потребує допомоги у ППО та розраховує на продовження цієї підтримки, а також на співпрацю з партнерами, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Нам все ще потрібна протиповітряна оборона, і ми все ще маємо підтримку в цьому напрямку від партнерів і дійсно розраховуємо на продовження. А також спільне виробництво і велику військову підтримку", - сказав Зеленський перед початком зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на полях саміту НАТО.

Він подякував генсеку альянсу за запрошення.

 

Теги: #нато #ппо #зеленський

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