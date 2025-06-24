Зеленський – Рютте: Україна розраховує на продовження підтримки ППО

Україна потребує допомоги у ППО та розраховує на продовження цієї підтримки, а також на співпрацю з партнерами, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Нам все ще потрібна протиповітряна оборона, і ми все ще маємо підтримку в цьому напрямку від партнерів і дійсно розраховуємо на продовження. А також спільне виробництво і велику військову підтримку", - сказав Зеленський перед початком зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на полях саміту НАТО.

Він подякував генсеку альянсу за запрошення.