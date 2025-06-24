Інтерфакс-Україна
Події
14:35 24.06.2025

Внаслідок масованої атаки ворога на Дніпропетровщину 9 загиблих та понад 70 поранених, серед яких є діти

1 хв читати
Внаслідок масованої атаки ворога на Дніпропетровщину 9 загиблих та понад 70 поранених, серед яких є діти
Фото: https://www.facebook.com/pgo.gov.ua

Внаслідок масованої атаки ворога на Дніпропетровщину у вівторок 9 людей загинули та понад 70 отримали поранення, серед травмованих діти, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"24 червня 2025 року російські військові здійснили ракетну атаку на Дніпропетровщину. У м. Дніпро семеро загиблих. Близько 70 людей поранено, серед них - десятеро дітей", - йдеться в повідомленні прокуратури в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією відомства, пошкоджено інфраструктуру, потяг, житлові будинки, навчальні заклади, медзаклади, гуртожиток, адмінбудівлю, автомобілі.

"Внаслідок обстрілу м. Самар загинуло двоє людей. Дев’ятьох місцевих мешканців поранено", - зазначають у прокуратурі.

Інформація щодо загиблих і поранених уточнюється.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

На місцях подій працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують чергові воєнні злочини рф.

 

Теги: #дніпропетровська_область #жертви #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:23 24.06.2025
Через російські обстріли загинули чотири людини та п'ятеро постраждали на Херсонщині - ОВА

Через російські обстріли загинули чотири людини та п'ятеро постраждали на Херсонщині - ОВА

07:49 24.06.2025
Чотири людини постраждали через ворожий обстріл Нікополя - Лисак

Чотири людини постраждали через ворожий обстріл Нікополя - Лисак

02:26 24.06.2025
Три жертви та троє постраждалих внаслідок ворожого удару по Сумщині - ОВА

Три жертви та троє постраждалих внаслідок ворожого удару по Сумщині - ОВА

22:24 23.06.2025
Чотири жертви та троє постраждалих через російські обстріли Донеччини - Філашкін

Чотири жертви та троє постраждалих через російські обстріли Донеччини - Філашкін

22:05 23.06.2025
До трьох зросла кількість жертв балістичної атаки на Білгород-Дністровський ліцей - Кіпер

До трьох зросла кількість жертв балістичної атаки на Білгород-Дністровський ліцей - Кіпер

09:57 23.06.2025
Серед загиблих у Києві через нічну атаку – подружжя, є 15-річна постраждала

Серед загиблих у Києві через нічну атаку – подружжя, є 15-річна постраждала

19:48 22.06.2025
До 14 зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару по полігону Сухопутних військ

До 14 зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару по полігону Сухопутних військ

17:36 22.06.2025
Удар по полігону Сухопутних військ забрав життя 3 людей, 11 поранені

Удар по полігону Сухопутних військ забрав життя 3 людей, 11 поранені

17:20 22.06.2025
Окупанти завдали ракетного удару по полігону Сухопутних військ, є загиблі, але численних втрат вдалося уникнути, – ЗСУ

Окупанти завдали ракетного удару по полігону Сухопутних військ, є загиблі, але численних втрат вдалося уникнути, – ЗСУ

10:54 22.06.2025
Двоє загиблих і щонайменше 13 постраждалих внаслідок ворожих ударів по Донецькій області

Двоє загиблих і щонайменше 13 постраждалих внаслідок ворожих ударів по Донецькій області

ВАЖЛИВЕ

На Куп’янському напрямку необхідно евакуювати понад 6 тис. осіб – ОВА

Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 7, постраждалих до 70 – ОВА

На саміті Зеленський зустрінеться з лідерами Європейської групи п’яти та генсеком НАТО

Мер Дніпра Філатов повідомив про одного загиблого внаслідок ворожої атаки

У Дніпрі є загиблі та постраждалі після ворожої атаки балістикою – Лисак

ОСТАННЄ

Рютте: можемо з упевненістю припустити, що в декларації саміту НАТО йтиметься про підтримку України

Зеленський – Рютте: Україна розраховує на продовження підтримки ППО

Трамп закликав Ізраїль "не скидати бомби" на Іран

На Куп’янському напрямку необхідно евакуювати понад 6 тис. осіб – ОВА

Зеленський прибув до приміщення Всесвітнього форуму у Гаазі на саміт НАТО

Надання тимчасового захисту в ЄС біженцям з України у I кв.-2025 впало на 30,9% до I кв.-2024 – Євростат

Трамп прибуде на саміт НАТО у вівторок ввечері - ЗМІ

ДБР затримало військовослужбовця, який намагався організувати канал втечі за кордон для СЗЧшників

Раді пропонують продовжити пільги на ввезення в Україну електромобілів - законопроєкт

Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 7, постраждалих до 70 – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА