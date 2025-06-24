Внаслідок масованої атаки ворога на Дніпропетровщину 9 загиблих та понад 70 поранених, серед яких є діти

Фото: https://www.facebook.com/pgo.gov.ua

Внаслідок масованої атаки ворога на Дніпропетровщину у вівторок 9 людей загинули та понад 70 отримали поранення, серед травмованих діти, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"24 червня 2025 року російські військові здійснили ракетну атаку на Дніпропетровщину. У м. Дніпро семеро загиблих. Близько 70 людей поранено, серед них - десятеро дітей", - йдеться в повідомленні прокуратури в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією відомства, пошкоджено інфраструктуру, потяг, житлові будинки, навчальні заклади, медзаклади, гуртожиток, адмінбудівлю, автомобілі.

"Внаслідок обстрілу м. Самар загинуло двоє людей. Дев’ятьох місцевих мешканців поранено", - зазначають у прокуратурі.

Інформація щодо загиблих і поранених уточнюється.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

На місцях подій працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують чергові воєнні злочини рф.