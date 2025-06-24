Інтерфакс-Україна
Події
14:20 24.06.2025

Зеленський прибув до приміщення Всесвітнього форуму у Гаазі на саміт НАТО

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Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 червня, вдень прибув до конференц-центру "Всесвітній форум" у Гаазі (Нідерланди), де проходить саміт НАТО.

Як повідомлялося, у другій половині вівторка на рівні міністрів закордонних справ пройде засідання Ради Україна-НАТО і окремо засідання на рівні міністрів оборони країн-членів альянсу.

Також, о 14:30 пройде зустріч генсека НАТО, президентів Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, Європейської ради Антоніу Кошти з президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, в рамках саміту НАТО, який проходить в Гаазі 24-25, анонсована зустріч президента України Володимира Зеленського з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та лідерами країн так званої Європейської п’ятірки – Франції, Німеччина, Італії, Польщі та Великої Британії.

Теги: #саміт_нато #зеленський

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