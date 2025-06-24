Інтерфакс-Україна
Події
12:59 24.06.2025

Дощова погода збережеться на сході та півночі Україні в найближчі дні, місцями грози

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Дощова погода збережеться на сході та півночі Україні в найближчі дні, місцями грози

В Україні у середу, 25 червня, очікується мінлива хмарність. Вночі на сході, південному сході країни, вдень місцями у північній частині короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень у більшості західних та Житомирській областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°, на півдні країни до 20°; вдень 21-26°, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті 27-32°.

У Києві 25 червня вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних досліджень з 1881 року найвища температура вдень була 35,4° в 2021р., найнижча вночі 5,8° в 1908р.

В четвер, 26 червня, вночі у північній частині та більшості центральних областей, вдень на Лівобережжі короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без опадів.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19°, на півдні країни до 22°; вдень 21-26°, у південній частині та на Закарпатті 27-32°, у північних областях 19-24°.

В Києві у четвер вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 20-22°.

Теги: #літо #погода #дощі

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