Інтерфакс-Україна
Події
12:12 24.06.2025

На станції метро "Палац "Україна" у Києві до кінця року триватиме ремонт ескалаторів

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На станції метро "Палац "Україна" у Києві до кінця року триватиме ремонт ескалаторів
Фото: https://kyivcity.gov.ua

У середу, 25 червня, розпочнеться плановий почерговий капітальний ремонт ескалаторів на станції метро "Палац "Україна", повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на КП "Київський метрополітен"..

"Роботи триватимуть орієнтовно до кінця 2025 року", - йдеться у повідомленні КМДА на сайті у вівторок.

Як повідомили у КП "Київський метрополітен", капітальні роботи ескалатора проходять відповідно до регламенту кожні 10–12 років або після пробігу у 150 тисяч кілометрів. Роботи на цій станції востаннє проходили навесні 2014-го.

Зазначається, що капітальний ремонт ескалаторів важливий для довготривалої та якісної роботи обладнання, оскільки передбачає перевірку, діагностику та заміну деталей і комплектуючих. Так, під час цих робіт повністю демонтують основні елементи: сходове полотно, поручні, редуктор, тягові ланцюги та інші деталі, що забезпечують роботу ескалаторів.

Під час робіт у спеціалізованій майстерні працівники оглядають, діагностують і ремонтують деталі, які можна перевезти. Усі інші великогабаритні елементи ремонтують безпосередньо в машинному залі станції, де проходить капремонт. Ці надважливі роботи проводить спеціалізована бригада фахівців на всіх ескалаторах столичного метро.

Теги: #станція_метро_палац_україна #ремонт #ескалатор

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