Інтерфакс-Україна
Події
11:19 24.06.2025

Ворог атакував Дніпро, пролунала серія вибухів - ОВА

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Російські окупаційні війська завдали удару по місту Дніпро, пролунала серія вибухів, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог атакував Дніпро. Пролунала серія вибухів", - написав він у телеграмі у вівторок.

Інформація щодо наслідків уточнюється.

"Повітряна тривога триває. Будьте у безпечному місці до відбою", - додав він.

За повідомленням телеграм-каналів, ворог було застосовано щонайменше 4 Іскандер-М з Таганрогу по місту Дніпро

Теги: #дніпро #обстріл

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