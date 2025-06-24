Ворог атакував Дніпро, пролунала серія вибухів - ОВА

Російські окупаційні війська завдали удару по місту Дніпро, пролунала серія вибухів, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог атакував Дніпро. Пролунала серія вибухів", - написав він у телеграмі у вівторок.

Інформація щодо наслідків уточнюється.

"Повітряна тривога триває. Будьте у безпечному місці до відбою", - додав він.

За повідомленням телеграм-каналів, ворог було застосовано щонайменше 4 Іскандер-М з Таганрогу по місту Дніпро