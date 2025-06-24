В Гаазі розпочинається саміт НАТО

В Гаазі розпочинається саміт глав держав та урядів країн-членів Організації Північноатлантичного договору.

Напередодні саміту на пресконференції у понеділок генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що цей саміт проходить в історичний момент, а союзники ухвалять сильні рішення, спрямовані на посилення альянсу. "Ми зустрічаємося у справді історичний момент, коли нашій безпеці загрожують значні та зростаючі виклики. Оскільки світ стає дедалі небезпечнішим, лідери країн альянсу прийматимуть сміливі рішення щодо зміцнення нашої колективної оборони, роблячи НАТО сильнішим, справедливішим і смертоноснішим альянсом. Це включатиме новий масштабний план інвестицій в оборону, який встановить контрольний показник інвестицій в оборону до 5% ВВП", - заявив він.

Крім того, Рютте сказав, що на гаазькому саміті союзники підтвердять незмінну підтримку Україні та необхідність забезпечувати Київ всім необхідним для захисту сьогодні та стримування у майбутньому. "Ми всі хочемо миру для українського народу та припинення жахливої ​​війни проти нього. Однак, поки триває робота над досягненням справедливого та тривалого миру, ми повинні продовжувати забезпечувати Україні все необхідне для захисту сьогодні та стримування в майбутньому. Наша підтримка України непохитна і продовжуватиметься", - сказав Рютте.

Генесек також повідомив, що в заключній декларації гаазького саміту будуть "важливі формулювання" щодо України. "Ви знайдете в комюніке, яке зараз узгоджено послами, тобто Північноатлантичною радою, важливі формулювання щодо України, включаючи пов’язані з витратами на оборону на період 2035 та необхідністю того, щоб Україна продовжувала боротьбу. Це чітке зобов'язання союзників", - констатував він.

Рютте також зазначив, що "найзначнішою та безпосередньою загрозою, з якою стикається цей альянс, залишається Російська Федерація". "Москва продовжує вести війну проти України за підтримки Північної Кореї, Ірану та Китаю, а також Білорусі", - сказав генсек.

Ранком першого дня роботи саміту пройде Громадський форум, на якому Рютте звернеться до його учасників. Також запланований Форум оборонної промисловості. У другій половині вівторка на рівні міністрів закордонних справ пройде засідання Ради Україна-НАТО і окремо засідання на рівні міністрів оборони країн-членів альянсу.

Також, о 14.30 пройде зустріч генсека НАТО, президентів Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, Європейської ради Антоніу Кошти з президентом України Володимиром Зеленським.

У цей час лідери держав та урядів разом з дружинами візьмуть участь в офіційній вечері короля та королеви Нідерландів Віллема-Александра та Максіми.

Безпосередньо засідання Північноатлантичної ради на рівні глав держав та урядів відбудеться на наступний день.