Понад 15% проб води у місцях купання в Україні не відповідають санітарним нормам – МОЗ

З 166 проб води, відібраних 13-19 червня з річок і водойм у межах офіційних пляжних зон в Україні, 25 проб (15,1%) не відповідали санітарним нормам на мікробіологічні показники.

Як повідомило Міністерство охорони здоров'я, фахівці лабораторій регіональних центрів контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) зафіксували перевищення індексу ЛКП (лактозопозитивних кишкових паличок).

Крім того, впродовж 13-19 червня досліджено 130 проб води з річок і водойм у межах офіційних пляжів на хімічні показники, з них 46 проб (35,4%) не відповідають нормам.