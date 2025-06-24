Інтерфакс-Україна
Події
08:54 24.06.2025

Четверо постраждалих через ранковий обстріл РФ Корабельного району в Херсоні - ОВА

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Російські війська атакували артилерією Корабельний район Херсону, постраждали чотири людини, повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Близько 07:20 російські війська атакували з артилерії Корабельний район Херсона. Через ворожий обстріл 61-річний чоловік та 52-річна жінка дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення", - сказано в телеграм-каналі.

Зазначається, що бригада "швидкої" доставила постраждалих до лікарні у середньому стані тяжкості.

Згодом повідомили, що до лікарні доставили ще двох постраждалих через ранковий російський обстріл Корабельного району Херсона. Зокрема, у 66-річної жінки та 83-річного чоловіка, які в момент атаки перебували вдома, виявили вибухові травми, контузії та уламкові поранення.

Медики оцінюють стан потерпілих як середньої тяжкості.

 

Теги: #постраждалі #обстріл #херсон

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