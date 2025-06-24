Лубінець про удар по Сумщині: це свідома стратегія знищення

Уповноважений Верховної ради Дмитро Лубінець відреагував на нічний удар РФ по Сумській області, внаслідок якого загинули троє людей, серед яких 8-річна дитина.

"Росія продовжує цілити в цивільних. Це не просто злочини - це свідома стратегія знищення", - написав він в телеграмі.

Він наголосив, що удар по одному з населених пунктів Сумщини - це чергова атака по мирному населенню.

Як повідомлялося, близько опівночі російські війська здійснили масовану атаку ударними БпЛА по одному з сіл Верхньосироватської громади Сумського району.

Внаслідок ударів ударними безпілотниками РФ на Сумщині троє загиблих, серед них дитина, шестеро поранених, серед яких троє дітей, близько 30 будинків пошкоджені.

Джерело: https://t.me/dmytro_lubinetzs/9191