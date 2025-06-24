Інтерфакс-Україна
Події
07:11 24.06.2025

Іран попри заяви Трампа все ж запустив ракети по Ізраїлю - ЦАХАЛ

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Іран попри заяви президента США Дональда Трампа про припинення вогню все ж запустив ракети по Ізраїлю, повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

"Нещодавно в кількох районах північного Ізраїлю зазвучали сирени після виявлення ракет, запущених з Ірану в бік Держави Ізраїль", - повідомляється в телеграм-каналі.

Зазначається, що громадян просять дотримуватися вказівок Командування тилу.

"Наразі ВПС Ізраїлю здійснюють операції з перехоплення та нанесення ударів там, де це необхідно для усунення загрози. Оборона не є герметичною, тому важливо продовжувати дотримуватися вказівок Командування тилу", - зазначили в ЦАХАЛ.

Джерело: https://t.me/idfofficial/14925

Теги: #іран #запуск #ізраїль #ракети

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