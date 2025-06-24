Інтерфакс-Україна
Події
04:01 24.06.2025

Ізраїль погодився на припинення вогню за умови, що Іран припинить свої удари

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Ізраїль погодився на угоду про припинення вогню за умови, що Іран припинить свої атаки на їхню країну, повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому.

За даними видання, президент США Дональд Трамп спілкувався з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, а віце-президент Джей Ді Венс, державний секретар і радник з національної безпеки Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф узгодили умови з іранцями.

Білий дім стверджує, що угода стала можливою лише завдяки ударам США по трьох ядерних об'єктах Ірану в суботу.

Крім того, повідомляє видання з посиланням на чиновника, Трамп поговорив з еміром Катару Тамімом бін Хамадом бін Халіфою Аль Тані та подякував йому за допомогу в посередництві щодо угоди про припинення вогню.

Раніше було відомо, що Катар допоміг укласти перемир'я за згодою Ізраїлю та Ірану.

Раніше Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодились на повне і точне припинення вогню.

За даними CNN, Іран не отримав жодної пропозиції про припинення вогню і не бачить для цього жодних підстав.

Джерело: https://edition.cnn.com/world/live-news/israel-iran-us-strikes-06-23-25-intl-hnk?t=1750726310570

Теги: #умова #припинення #ізраїль #вогню

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