Ізраїль погодився на припинення вогню за умови, що Іран припинить свої удари

Ізраїль погодився на угоду про припинення вогню за умови, що Іран припинить свої атаки на їхню країну, повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому.

За даними видання, президент США Дональд Трамп спілкувався з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, а віце-президент Джей Ді Венс, державний секретар і радник з національної безпеки Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф узгодили умови з іранцями.

Білий дім стверджує, що угода стала можливою лише завдяки ударам США по трьох ядерних об'єктах Ірану в суботу.

Крім того, повідомляє видання з посиланням на чиновника, Трамп поговорив з еміром Катару Тамімом бін Хамадом бін Халіфою Аль Тані та подякував йому за допомогу в посередництві щодо угоди про припинення вогню.

Раніше було відомо, що Катар допоміг укласти перемир'я за згодою Ізраїлю та Ірану.

Раніше Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодились на повне і точне припинення вогню.

За даними CNN, Іран не отримав жодної пропозиції про припинення вогню і не бачить для цього жодних підстав.

Джерело: https://edition.cnn.com/world/live-news/israel-iran-us-strikes-06-23-25-intl-hnk?t=1750726310570