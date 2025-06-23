Головне, щоб на саміті НАТО не було скандалів, що шкодять Україні - нардеп

Головне, щоб на саміті НАТО не було скандалів, що шкодять підтримці України, вважає народний депутат Дмитро Разумков (позафракційний).

"Я не бачу проривів, які б могли щось глобально змінити. Головне, щоб не відбулося знову якихось скандалів, які час від часу бували й це негативно впливало на підтримку України. А якогось позитиву, глобального, проривного, впевнений, що не буде", - сказав Разумков агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Як повідомлялось, саміт НАТО відбудеться 24-25 червня в Гаазі (Нідерланди).