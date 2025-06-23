Інтерфакс-Україна
Події
22:39 23.06.2025

Головне, щоб на саміті НАТО не було скандалів, що шкодять Україні - нардеп

1 хв читати

Головне, щоб на саміті НАТО не було скандалів, що шкодять підтримці України, вважає народний депутат Дмитро Разумков (позафракційний).

"Я не бачу проривів, які б могли щось глобально змінити. Головне, щоб не відбулося знову якихось скандалів, які час від часу бували й це негативно впливало на підтримку України. А якогось позитиву, глобального, проривного, впевнений, що не буде", - сказав Разумков агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Як повідомлялось, саміт НАТО відбудеться 24-25 червня в Гаазі (Нідерланди).

Теги: #нато #рада #коментар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:06 23.06.2025
Жодних проривів від саміту Північноатлантичного альянсу чекати не варто - голова делегації Ради у ПА НАТО

Жодних проривів від саміту Північноатлантичного альянсу чекати не варто - голова делегації Ради у ПА НАТО

21:43 23.06.2025
Нардеп Климпуш-Цинцадзе: Важливо, щоб саміт НАТО ухвалив рішення про щорічне фінансування оборонної допомоги Україні

Нардеп Климпуш-Цинцадзе: Важливо, щоб саміт НАТО ухвалив рішення про щорічне фінансування оборонної допомоги Україні

17:51 23.06.2025
Рютте наголосив на незворотності шляху України до НАТО

Рютте наголосив на незворотності шляху України до НАТО

21:15 22.06.2025
В НАТО досягли домовленостей збільшити витрати на оборону до 5% ВВП

В НАТО досягли домовленостей збільшити витрати на оборону до 5% ВВП

22:26 20.06.2025
Стефанчук: НАТО має залишатися союзом країн, який не дозволяє Кремлю малювати червоні лінії

Стефанчук: НАТО має залишатися союзом країн, який не дозволяє Кремлю малювати червоні лінії

21:58 19.06.2025
Кабмін змінив незалежних членів наглядової ради Сенс Банку

Кабмін змінив незалежних членів наглядової ради Сенс Банку

13:35 18.06.2025
У Раду викликали Галущенка та Умєрова

У Раду викликали Галущенка та Умєрова

15:53 17.06.2025
Рада підвищила відповідальність за корупційні правопорушення

Рада підвищила відповідальність за корупційні правопорушення

13:51 17.06.2025
Рада підтримала кандидатуру Кравченка на посаду генпрокурора

Рада підтримала кандидатуру Кравченка на посаду генпрокурора

21:43 05.06.2025
НБУ фіксує спад чистого попиту на готівковий долар за незмінності попиту на євро

НБУ фіксує спад чистого попиту на готівковий долар за незмінності попиту на євро

ВАЖЛИВЕ

САП повідомив про вручення підозри Чернишову

Число жертв російської атаки на Київ збільшилось до 9 осіб, серед них – 11-річна дитина – КМВА

Зеленський про удар в Білгород-Дністровському: якщо не буде примусу Росії до миру, доведеться думати про захист ліцеїв і в інших країнах Європи

Голова СБУ про третє ураження Кримського мосту: спрацювали вибухівкою двічі по 1100 кг по ключових опорах

Двоє людей загинули внаслідок російської атаки на навчальний заклад у Білгород-Дністровському

ОСТАННЄ

Зеленський: Близько 58 тис. українських військових пройшли навчання в межах програми "Interflex" у Велпкій Британії і невдовзі захищатимуть Україну

БЕБ можуть очолити представники НАБУ Даменцов або Цивінський – конкурсна комісія

Чотири жертви та троє постраждалих через російські обстріли Донеччини - Філашкін

БЕБ можуть очолити представники НАБУ Даменцов або Цивінський – конкурсна комісія

До трьох зросла кількість жертв балістичної атаки на Білгород-Дністровський ліцей - Кіпер

Мирну мешканку шпиталізували через удар ворожого fpv-дрона по Івашкам - Синєгубов

Конкурсна комісія почала засідання з оголошення результатів конкурсу БЕБ на три години пізніше, її українські члени намагались перенести його на ранок 24 червня

Зеленський після зустрічі з Стармером: наше головне завдання зараз – зупинити російський терор і примусити РФ до миру

Іран заявив про запуск ракет по авіабазі США в Катарі, американська сторона стверджує, що не влучили – ЗМІ

В Шевченківському районі столиці пошкоджено 30 об'єктів, триває ліквідація наслідків влучання - КМВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА