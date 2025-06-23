Жодних проривів від саміту Північноатлантичного альянсу чекати не варто - голова делегації Ради у ПА НАТО

Голова постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу") не чекає серйозних рішень від саміту Північноатлантичного альянсу.

"На цей саміт і Україна, і багато наших союзників мали великі сподівання. Але чим ближче до саміту, тим ясніше було зрозумілим, що цього року він буде не таким, як всі попередні. І що жодних проривів чи серйозних рішень від нього чекати не варто. На цей момент вже відомо, що замість двох днів саміт триватиме кілька годин, а порядок денний буде звужено до одного питання - збільшення витрат на оборону країнами-членами НАТО", - сказав Чернєв агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

За його словами, підсумкова декларація саміту також буде дуже короткою. Народний депутат припустив, що у декларації ймовірно буде відзначено роль України у євроатлантичній безпеці та знову визначено Росію, як загрозу.

"Звичайно, і ми, і наші європейські союзники прагнули обговорити набагато ширше коло питань, зокрема протидію Росії та наш шлях до перемоги. Але збільшення витрат на оборону є не менш важливим. Адже зрозуміло, проти кого це переозброєння буде спрямоване. Крім того, частину цих витрат отримає й Україна у вигляді поставок озброєння та інвестицій у спільні оборонні підприємства", - зазначив Чернєв.

На думку нардепа, головною причиною такого формату саміту цього року ймовірно є бажання президента США Дональда Трампа уникнути гострих формулювань щодо Росії та утримати її від втручання у кампанію США та Ізраїлю проти Ірану.

"Після розв'язання проблеми Ірану дійде черга і до розв'язування російської проблеми, а поки що без гучних заяв триватиме нарощування військової допомоги Україні та наша інтеграція до НАТО де-факто", - наголосив Чернєв.

Як повідомлялось, саміт НАТО відбудеться 24-25 червня в Гаазі (Нідерланди).