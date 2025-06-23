Інтерфакс-Україна
Події
17:33 23.06.2025

Голова СБУ: з партнерами у нас взаємоповага і співпраця, вони не домінують, часто навчаються у нас

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Голова СБУ: з партнерами у нас взаємоповага і співпраця, вони не домінують, часто навчаються у нас

Голова Служби безпеки України Василь Малюк відзначає взаємоповагу у співпраці з іноземними партнерами: в багатьох речах вони допомагають, але не домінують.

"Ми - самостійна суверенна країна. У нас з партнерами взаємна повага, співпраця. Вони не домінують, часто у нас навчаються. Вони у фільмах художніх бачать те, що ми робимо зараз власними руками", - розказав Малюк на зустрічі з журналістами.

Він наголосив: "Але в багатьох речах вони дуже допомагають, і серед них є ті, кого ми називаємо бойовими побратимами. Ті, кого я ставлю в зразок, з ким постійно спілкуюсь. Вони – наше бойове братство".

Теги: #сбу #малюк

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