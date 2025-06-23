Інтерфакс-Україна
Події
14:59 23.06.2025

Групи ППО на базі добровольчих формувань територіальних громад будуть створені у Києві – військова адміністрація

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Групи ППО на базі добровольчих формувань територіальних громад будуть створені у Києві – військова адміністрація
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко анонсував створення у столиці груп протиповітряної оборони на базі добровольчих формувань територіальних громад.

"Зараз у нас постановою Кабміну є всі рішення для створення груп ППО в громадах - на базі ДФТГ. Я вже видав відповідні доручення на рівні міста для формування і підготовки людей. Ми будемо використовувати нові технології і навчати наших людей використовувати нові технології", - написав Ткаченко в Телеграм у понеділок.

Він відзначив, що майже в кожній родині загиблих чи постраждалих є родичі, які служать в Силах оборони. "Рідні захищають зараз нас там, далеко від дому, на фронті. Ми маємо зберегти людей тут. Ми маємо бути надійним тилом. Ми маємо рухатися швидше", - додав Ткаченко.

Голова КМВА нагадав, що внаслідок російських ударів у ніч на понеділок у Києві загинуло сім, постраждав 31 житель.

Теги: #ткаченко_тимур #групи_ппо #кмва

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