Чернишов прибув до НАБУ для з’ясування ситуації

Віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов прибув до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), щоб розібратися в ситуації, написав він у Facebook у понеділок.

"Було багато чуток щодо можливих процесуальних дій по відношенню до мене, тож особисто прибув до Національного антикорупційного бюро України, щоб розібратися в ситуації", – зазначив віцепрем’єр.

Він підкреслив, що з повагою ставиться до роботи всіх правоохоронних органів, відкритий до взаємодії та налаштований все вирішувати в законний спосіб.

"І правда має взяти гору", - підсумував Чернишов.

Як повідомлялося, НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 12 та 13 червня викрили корупційну оборудку у Мінрегіоні в будівельній сфері за участю топпосадовців держави. Про підозру у зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі повідомили: колишньому державному секретарю міністерства, чинному члену правління НАК "Нафтогаз України"; ексраднику міністра; колишній директорці держпідприємства; забудовнику (організатор схеми); службовій особі будівельної компанії.

Після цього у ЗМІ з'явилися повідомлення, що фігуранти справи начебто повʼязані з Чернишовим, а правоохоронці нібито готують віцепрем'єру підозру. Також розповсюджувалася неперевірена інформація, що той має намір лишитися за кордоном, де вже перебувають члени його родини.