Інтерфакс-Україна
Події
14:54 23.06.2025

Чернишов прибув до НАБУ для з’ясування ситуації

1 хв читати

Віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов прибув до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), щоб розібратися в ситуації, написав він у Facebook у понеділок.

"Було багато чуток щодо можливих процесуальних дій по відношенню до мене, тож особисто прибув до Національного антикорупційного бюро України, щоб розібратися в ситуації", – зазначив віцепрем’єр.

Він підкреслив, що з повагою ставиться до роботи всіх правоохоронних органів, відкритий до взаємодії та налаштований все вирішувати в законний спосіб.

"І правда має взяти гору", - підсумував Чернишов.

Як повідомлялося, НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 12 та 13 червня викрили корупційну оборудку у Мінрегіоні в будівельній сфері за участю топпосадовців держави. Про підозру у зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі повідомили: колишньому державному секретарю міністерства, чинному члену правління НАК "Нафтогаз України"; ексраднику міністра; колишній директорці держпідприємства; забудовнику (організатор схеми); службовій особі будівельної компанії.

Після цього у ЗМІ з'явилися повідомлення, що фігуранти справи начебто повʼязані з Чернишовим, а правоохоронці нібито готують віцепрем'єру підозру. Також розповсюджувалася неперевірена інформація, що той має намір лишитися за кордоном, де вже перебувають члени його родини.

Теги: #чернишов #набу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:06 22.06.2025
Чернишов повідомив про повернення з відрядження в Україну

Чернишов повідомив про повернення з відрядження в Україну

14:55 21.06.2025
Чернишов повинен повернутися після відрядження – Зеленський

Чернишов повинен повернутися після відрядження – Зеленський

11:12 20.06.2025
Шмигаль заявляє, що підписав відрядження для Чернишова до кінця поточного тижня

Шмигаль заявляє, що підписав відрядження для Чернишова до кінця поточного тижня

13:08 19.06.2025
Планове відрядження Чернишова за кордон проходить у штатному режимі - Міннац'єдності

Планове відрядження Чернишова за кордон проходить у штатному режимі - Міннац'єдності

12:27 17.06.2025
Чернишов не бачить ризиків, що закон про множинне громадянство може стати поштовхом для виїзду українців за кордон

Чернишов не бачить ризиків, що закон про множинне громадянство може стати поштовхом для виїзду українців за кордон

15:54 13.06.2025
Слідчі дії НАБУ щодо посадовців "Нафтогазу" не пов’язані з їхньою роботою в компанії

Слідчі дії НАБУ щодо посадовців "Нафтогазу" не пов’язані з їхньою роботою в компанії

15:26 13.06.2025
Викрито корупційну оборудку в Мінрегіоні за участю топпосадовців держави - НАБУ

Викрито корупційну оборудку в Мінрегіоні за участю топпосадовців держави - НАБУ

15:48 11.06.2025
АП ВАКС залишила в силі заочний арешт Комарницькому

АП ВАКС залишила в силі заочний арешт Комарницькому

14:52 09.06.2025
АРМА просить НАБУ перевірити інформацію медіа щодо конкурсів з відбору управителів арештованих активів

АРМА просить НАБУ перевірити інформацію медіа щодо конкурсів з відбору управителів арештованих активів

10:03 21.05.2025
Міннац'єдності домовився з турецьким YTB про створення робочої групи для обміну практиками

Міннац'єдності домовився з турецьким YTB про створення робочої групи для обміну практиками

ВАЖЛИВЕ

Голова СБУ розповів деталі спроб замахів на президента: в Офісі президента і в аеропорту Польщі

Число жертв російської атаки на Київ збільшилось до 8 осіб – КМВА

Ворог атакував Білгород-Дністровський балістикою, під завалами навчального закладу можуть бути викладачі – Одеська ОВА

Нова Зеландія оголошує про подальшу допомогу Україні

У зруйнованому будинку в Шевченківському районі Києва деблоковано тіло сьомої жертви

ОСТАННЄ

Голова СБУ: РФ планувала теракт з підривом Дениса Єрмака для впливу на переговорний процес у Стамбулі 15 червня

Голова СБУ розповів деталі спроб замахів на президента: в Офісі президента і в аеропорту Польщі

На станції метро "Святошин" відновив роботу вихід №8

На убивство журналіста Гордона в Україні працювали дві агентурні мережі, одну координував екснардеп Грушевський - СБУ

Кулеба обговорив із заступником генсекретаря ООН запуск програми компенсацій за зруйноване житло для ветеранів та переселенців в ТОТ

Стало відомо про загибель жителя Херсона через російський обстріл 16 червня - ОВА

Раді пропонують посилити відповідальність за порушення порядку проведення мобілізації

Глава МЗС України та Франції домовилися працювати над додатковим посиленням української спроможності у сфері ППО

СБУ викрила у Києві агентурну мережу, яка готувала повторний замах на Гордона

Число жертв російської атаки на Київ збільшилось до 8 осіб – КМВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА