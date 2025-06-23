Інтерфакс-Україна
Події
13:43 23.06.2025

Подачу газу призупинено в Києві до низки будинків після російських ударів – "Київгаз"

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Розподіл газу до низки житлових будинків у Подільському та Шевченківському районах Києва тимчасово припинено внаслідок часткових пошкоджень газифікованих будівель під час російської атаки, повідомляється в телеграм-каналі АТ "Київгаз" у понеділок.

"Працівники Управління аварійно-відновлювальних робіт АТ "Київгаз" продовжують виконувати роботи з усунення наслідків падіння уламків ворожих безпілотників та ракет у Подільському та Шевченківському районах міста. Унаслідок пошкодження скління та часткових пошкоджень газифікованих будівель тимчасово припинено розподіл газу до житлових будинків. Просимо мешканців зберігати спокій та дякуємо за розуміння", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #призупинення #газ

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