УААСП і українські митці закликають владу домовитися зі стрімінгами про блокування російських пісень на території України

Громадська організація "Українська агенція з авторських та суміжних прав" (УААСП) і українські митці закликають органи влади розпочати діалог з офісами популярних стрімінгових платформ для блокування можливість завантаження та стрімінгу російських пісень на території України.

"Ми - творці, автори найбільшої авторської спільноти України ГО "УААСП" звертаємося до українського суспільства, Офісу президента України, Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, РНБО, Уповноваженого з питань захисту державної мови, та інших державних інституцій із закликом звернути увагу на існуючу стратегічну загрозу та, нарешті, системно та ефективно відреагувати на неї. Адже протягом багатьох років країна-агресор росія проводить щодо України системну інформаційну та культурну експансію, поєднуючи її з актами тероризму та прямим військовим вторгненням. Країна-окупант вкладає величезні ресурси у створення та просування серед української аудиторії російськомовного музичного та аудіо-візуального контенту на музичних платформах та в соціальних мережах. Що має свій (негативний) ефект на українське суспільство", - йдеться у заяві УААСП, яка опублікована в мережі Facebook.

В організації відзначили, що незважаючи на всі обставини війни, українці продовжують слухати російські пісні, а РФ вкладати колосальні кошти для того, щоб просувати пропагандистські наративи про "одну мову і один народ" серед української аудиторії.

"Ми закликаємо відповідні державні органи, включаючи уповноваженого з питань захисту державної мови, нарешті розробити та вжити достатніх, адекватних викликам заходів для захисту українського культурного простору від експансії російськомовного контенту та російської музики. Заходів, яких протягом трьох років широкомасштабної війни досі, на жаль, не було вжито", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в організації закликають органи державної влади розпочати діалог з офісами популярних стрімінгових платформ, з метою технічно заблокувати можливість завантаження та стрімінгу російських пісень на території України, і за потреби розробити та впровадити необхідне законодавство.

"Наостанок хочемо зауважити, що український креативний кластер, творці, музиканти, артисти та вся музична індустрія воєнного часу не має достатньо ресурсу щоб самостійно протистояти потужному російському медіа-катку що суне вперед під керівництвом ФСБ за гроші отримані з прибутків російського нафто-газового комплексу. Ми потребуємо підтримки зі сторони держави. Інакше ризикуємо програти боротьбу за серця, свідомість та плей-листи українців", - підкреслили в УААСП.

Звернення підписало 150 українських митців.

Як повідомлялося, 19 лютого петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом заблокувати пісні російською мовою на стримінгових платформах в Україні набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у відповідь на петицію зазначив, що в міжнародному праві, українському законодавстві та у правилах мовлення іноземних платформ відсутні правові підстави для заборони або обмеження музичного продукту за мовною ознакою.

1 травня голова підкомітету з питань музичної індустрії комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики (фракція "Слуга народу"), президент Всеукраїнської асоціації музичних подій "UAME" Олександр Санченко заявив, що вважає за необхідне реалізовувати проєкти, спрямовані на викорінення російської музики на стримінгових платформах. 7 травня в UAME заявили, що ініціюють розширення списку підсанкційних осіб у сфері культури.