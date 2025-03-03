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19:31 03.03.2025

Наразі немає потреби законодавчого врегулювання виїзду митців та медійників за кордон, достатньо буде змін в урядову постанову - Юрчишин

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Наразі немає потреби законодавчого врегулювання виїзду митців та медійників за кордон, достатньо буде змін в урядову постанову - Юрчишин

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявляє, що наразі немає потреби законодавчого врегулювання виїзду військовозобов'язаних митців та медійників за кордон, достатньо буде змін в постанову Кабінету міністрів.

"Зміни зараз проходять погодження між інституціями, МКСК готові будуть їх представити в середу. Сподіваються на найближче засідання, яке має бути завтра. Зараз потрібно оперативно вирішити питання, щоб процес ну зупинився", - повідомив Юрчишин в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи зміни до правил перетинання держкордону митцями і медійниками, які готує Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

На уточнююче запитання, чи потрібні будуть законодавчі зміни для вирішення цього питання, голова комітету підкреслив, що достатньо буде змін до постанови уряду.

"Надалі МКСК готові заслухати представників культурної та медійної сфери. Можливо на цьому етапі прозвучать ідеї, які потребуватимуть змін на рівні законів. Зараз такої потреби немає", - додав він.

На минулому тижні, Мінкультури заявило, що з 3 березня 2025 року і до нормативно-правового врегулювання питання призупиняє видачу листів сприяння до Держприкордослужби щодо виїзду військовозобов'язаних митців та медійників за кордон, а радник міністра культури повідомив, що за 2024 рік з-за кордону не повернулося більше 500 чоловіків, які виїхали за допомогою листів сприяння Мінкультури. Джерела агентства "Інтерфакс-Україна" в правоохоронних органах підтвердили дані радника.

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин з посиланням на Інститут масової інформації" заявив, що з 2022 року лише 9 представників медіа, які виїхали з країни законним шляхом, не повернулися в Україну.

В свою чергу, в ІМІ закликає Мінкультури до публічного обговорення зміні правил перетинання держкордону для медійників.

Як повідомлялося, Мінкультури надіслало до Держприкордонслужби 3 тис. 724 листи щодо сприяння у тимчасовому виїзді за кордон у 2023 році. Водночас відомство заявило, що не обліковує порушників умов повернення, але тодішній в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв заявляв, що з-за кордону не повертається менше ніж 1% діячів культури з тих, кому видано дозвіл на виїзд.

У 2024 році Мінкультури 2,7 тис. раз клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними.

У жовтні 2024 року міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявив, що кожен 5-й діяч культури з тих, хто виїжджає за кордон за дозволом від Мінкультури, не повертається.

Теги: #виїзд #медійники #митці #кордон

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