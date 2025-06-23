Через ворожу атаку в Чернігівській області загинуло двоє цивільних, постраждало – 10, серед них троє дітей

Двоє цивільних загинули у Сновській громаді на Чернігівщині через атаку російських безпілотників у неділю пізнього вечора, 10 зазнали поранень, серед них троє дітей, повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Учора пізно ввечері росіяни вдарили "ланцетом" по околиці села Сновської громади. На жаль, ця атака забрала життя двох людей", - написав він у телеграмі у понеділок.

За його даними, ще 10 людей зазнали поранень, троє із них - діти. Всі перебувають у лікарнях. "Двох поранених у тяжкому стані ушпиталили до обласної лікарні. У решти людей - поранення середньої тяжкості, вони також у медзакладах - під наглядом лікарів", - додав Чаус.