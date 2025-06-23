В Нацполіції очікують звернень можливих потерпілих від дій львів'янина з СМА Гусакова

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В Національній поліції очікують звернень можливих потерпілих від дій львів'янин зі спінально-м'язовою атрофією (СМА) Назарія Гусакова і запевняють, що проведуть всі слідчі дії, щоб підтвердити або спростувати інформацію медіа, на підставі якої було розпочато розслідування.

"Головне слідче управління розпочало кримінальне провадження... два провадження за повідомленнями в ЗМІ", - сказав в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" перший заступник голови Національної поліції України – начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

Відповідаючи на заитання, чи були офіційні звернення до Нацполіції з цього приводу, він сказав: "Поки що ні… Процес розслідування розпочався. Ми зараз промоніторимо всі рахунки, надходження, відповідні розтрати з цих рахунків".

На уточнення, чи очікує Нацполіція заяв від можливих потерпілих, Цуцкірідже сказав: "Очікуємо, звичайно. І кожен, хто вважає себе потерпілим від подібних дій, може звернутися і надати свої покази".

Серед іншого, перший заступник голови Нацполіції підтвердив, що Гусаков перебуває за кордоном.

"Буде проведено весь спектр слідчих дій для того, щоб підтвердили або спростувати інформацію, яка викладена в ЗМІ", - підкреслив він.

Як повідомлялося, 17 червня у соцмережі Х почали поширювати дописи, що Гусаков не відповідає на запитання про звіти за зібрані на лікування кошти, зокрема на ліки профілактики СМА. Після цього він опублікував в телеграм-каналі текст: "Якщо все вийде, то на еврізді, принаймні цього року збирати більше не доведеться. Залишиться лише реабілітаційні процедури та препарати". Пізніше в коментарі медіа він відкинув усі звинувачення у шахрайстві. Крім того, він написав в соцмережах, що йому варто було вести бухгалтерію і збирати чеки, які б підтверджували витрати зібраних на лікування коштів, але в нього не було для цього досвіду.

В свою чергу мер Львова Андрій Садовий заявив, що у 2023 році Львівська міськрада підписала меморандум із компанією "Рош Україна", яка виготовляє препарати для пацієнтів зі СМА, і у червні 2024 року Гусаков став першим дорослим львів’янином, який почав отримувати ці ліки безоплатно, зокрема, йдеться про препарат "Еврісді". Зокрема, він отримує по три флакони на місяць — відповідно до медичних висновків.

Збори коштів на лікування Гусакова часто супроводжувалися широкою медійною підтримкою, від громадських діячів і лідерів думок. Після того, як тема з можливим шахрайством стала резонансною, частина з них звернулися до Гусакова з проханням роз'яснити ситуацію і зазначила, що він пообіцяв надати звіт бухгалтера.

22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Гусаков полишив територію України понад тиждень тому і наразі його місцезнаходження невідоме.

У свою чергу, співзасновник Monobank Олег Гороховський прокоментував ситуацію навколо збору коштів на лікування Гусакова, заявивши, що банк не надавав жодного сприяння в організації зборів і наразі проводить внутрішнє розслідування щодо можливих порушень.