Негода знеструмила 56 населених пунктів у п'яти областях України

Через несприятливі погодні умови у вигляді гроз та сильного вітру станом на ранок 23 червня повністю або частково були знеструмлені 56 населених пунктів у п’яти областях України.

"Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", - повідомило НЕК "Укренерго" у понеділок.

За інформацією системного оператора, станом на 9:30 23 червня споживання електроенергії було на 3,3% нижчим, ніж попереднього робочого дня — у п’ятницю. Причина — встановлення ясної погоди у більшості регіонів, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій.

"Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на денний час. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00", - звернулося "Укренерго" до споживачів.

Своєю чергою, як повідомило Міністерство енергетики України у понеділок, станом на 23 червня енергосистема збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено.