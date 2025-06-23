Інтерфакс-Україна
Події
09:14 23.06.2025

Сили оборони України минулої ночі знешкодили 354 повітряні цілі з 368, є прямі влучання у 6 локаціях

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Сили оборони України минулої ночі знешкодили 354 повітряні цілі з 368, є прямі влучання у 6 локаціях
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони України минулої ночі знешкодили 354 повітряні цілі з 368, що атакували Україну, зафіксовано прямі влучання у 6 локаціях, основний удар ворога був зосереджений на Києві, повідомила пресслужба Повітряних сил (ПС) ЗСУ.

"У ніч на 23 червня (із 20.00 22 червня) противник атакував 368 засобами повітряного нападу: 352 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф (до 160 із них – "шахеди"); 11 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із районів Таганрога та Брянська обл. - рф; 5 крилатими ракетами Іскандер-К із району Курська – рф", йдеться у повідомленні пресслужби ПС ЗСУ.

Зазначається, що основним напрямком удару було місто Київ.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 354 засоби повітряного нападу противника, 158 збито вогневими засобами, 196 – локаційно втрачені: 146 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 193 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ; 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 – збито, ще 3 – локаційно втрачені; 5 крилатих ракет Іскандер-К збито.

Повідомляється, що зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях у місті Київ та Київській області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Теги: #атака_рф #ппо

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