Генштаб зафіксував впродовж доби 142 бойових зіткнення

Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби зафііксовано 142 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в Телеграм у оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 понеділка.

"За уточненою інформацією, вчора противник завдав чотирьох ракетних та 63 авіаційних ударів, застосував десять ракет та скинув 76 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6132 обстріли, зокрема 118 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3416 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб.