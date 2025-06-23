У Києві частково змінено рух громадського транспорту через наслідки нічної атаки – КМДА

У Києві через наслідки нічного обстрілу 23 червня було тимчасово змінено схеми руху громадського транспорту, повідомили в Київській міській державній адміністрації у понеділок вранці.

Рух транспорту перекрито поблизу станції метрополітену "Святошин" та на вулиці Івана Виговського.

Як уточнили в КМДА, на вул. Івана Виговського транспорт курсує наступним чином: тролейбуси №№ 4, 5, 26, 35 – до площі Валерія Марченка; автобус № 32: Литовський проспект – вул. Білицька; автобус № 36ТР: вул. Північна – просп. Європейського Союзу – вул. Чорнобильська до площі Валерія Марченка.

Поблизу станції метро "Святошин": автобуси №№ 37, 37А курсують через станцію метро "Нивки";

автобуси № 90 у напрямку площі Валерія Марченка слідують за схемою маршруту № 23; рух тролейбусів № 41 затримується.

Як повідомлялося, внаслідок ворожої атаки пошкоджено інфраструктуру станції метро "Святошин" у Києві, тимчасово також закрито вихід №8 — до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту), у бік мосту.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/14009