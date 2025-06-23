Унаслідок нічної атаки по Києву загинули четверо людей, є руйнування житлової багатоповерхівки – глава МВС

Фото: ДСНС Києва

Внаслідок масованого нічного обстрілу Києва ракетами та дронами зазнали ушкоджень житлові райони, лікарні та об’єкти спортивної інфраструктури, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Київ. Від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони", – зазначив міністр у телеграм-каналі.

За його словами, найтяжчі наслідки зафіксовано у Шевченківському районі столиці.

"Найтяжчі наслідки – в Шевченківському. Зруйновано цілий підʼїзд житлової багатоповерхівки. Станом на зараз 4 загиблих. Працівники ДСНС врятували 10 поранених людей. Всім надається медична та психологічна допомога. Розбір завалів триває. За нашими даними, під руїнами ще є люди", – написав Клименко.