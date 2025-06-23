Інтерфакс-Україна
Події
04:30 23.06.2025

Унаслідок ворожого удару по Києву кількість постраждалих зросла до п’яти

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Унаслідок ворожого удару по Києву кількість постраждалих зросла до п’яти осіб, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Троє постраждалих у Святошинському районі. Внаслідок падіння уламків в районі горять авто та зупинка. У Шевченківський виклик медиків. Попередньо, є пожежі на двох локаціях. Усього, наразі, пʼятеро постраждалих у столиці сьогоднішньої ночі", – написав Кличко у телеграм -каналі в ніч понеділка .

За його словами, усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/4878

Теги: #київ #наслідки #атака #постраждалі

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