Під час атаки Києва пошкоджено вихід зі станції метро "Святошин", є постраждалі — КМВА

Унаслідок ворожої атаки в Києві пошкоджено один з виходів зі станції метро "Святошин" та прилеглу територію, зокрема зупинку громадського транспорту, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у телеграм-каналі вночі понеділка.

"Стиль росіян незмінний — бити туди, де можуть бути люди. Саме звичайні люди, які ховаються від обстрілів. Тут постражали двоє людей. Їм надали допомогу на місці, без госпіталізації", — зазначив він.

"Вся ворожа технологічна машина направлена не на військову перевагу, а на вбивства звичайних людей. Житлові будинки, виходи з укриттів — це російський стиль. Тим часом є загроза застосування ворогом ракетного озброєння. Залишайтеся в укриттях!" — додав Ткаченко.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1349