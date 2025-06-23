В Соломʼянському районі Києва влучання уламків у нежитлову будівлю, відомо про одного постраждалого - влада

У Соломʼянському районі Києва попередньо зафіксовано влучання уламків у нежитлову будівлю, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"У Соломʼянському районі, попередньо, влучання уламків в нежитлову будівлю. Екстрені служби прямують на місце", — написав він у своєму телеграм-каналі.

Окремо, пізніше він повідомив: "У Соломʼянському районі наразі один постраждалий. Медики оглядають".

Також, за даними пресслужби Київської міської військової адміністрації (КМВА), зафіксовано ще одну локацію в Соломʼянському районі, де є наслідки атаки: "Інформація про наслідки атаки на ще одній локації в Соломʼянському районі. На місце вирушили екстрені служби. Деталі зʼясовуються", — йдеться в повідомленні КМВА.

Джерела: https://t.me/vitaliy_klitschko/4874

https://t.me/vitaliy_klitschko/4875

https://t.me/VA_Kyiv/12510