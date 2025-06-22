Інтерфакс-Україна
Події
23:32 22.06.2025

Офіс норвезької компанії-виробника систем ППО Kongsberg Defence and Aerospace відкрито в Україні — Умєров

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В Україні відкрився офіс провідного норвезького виробника озброєння Kongsberg Defence and Aerospace, зокрема відомого системами NASAMS, які вже використовуються для захисту українських міст від російських ракет і безпілотників.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що у співпраці з Kongsberg фокусуються на розвитку спільних проєктів у сфері протиповітряної оборони, готують нові рішення на базі NASAMS для посилення захисту населення і критичної інфраструктури.

"Протиповітряна оборона – один з наших стратегічних пріоритетів. Лише цього місяця ворог здійснив понад 3500 запусків ракет і БпЛА. Працюємо над масштабуванням виробництва й пришвидшенням постачання", — передає слова Умєрова пресслужба міністерства оборони України.

Відкриття офісу є черговим кроком у розвитку партнерства між Україною, Норвегією та компанією Kongsberg, що реалізовуватиме проєкти у сфері виробництва перехоплювачів, посилення ППО і захисту моря: "Це також відкриває нові можливості для співпраці українських і норвезьких інженерів – над підвищенням ефективності вже наявного озброєння та впровадженням інновацій", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/ministry_of_defense_ua/12999

Теги: #ппо #виробництво #норвегія

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