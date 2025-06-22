Жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути, й засудив іранську підтримку Росії, яка призвела до масштабних руйнувань і людських втрат в Україні.

"Іранські рішення на допомогу Росії принесли нашій країні та багатьом іншим країнам масштабні руйнування, масштабні людські втрати. І це дійсно має припинитись. Це дійсно не має бути посилено ядерною зброєю. Жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути. Це треба підкреслювати", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні в неділю.

Глава держави також відзначив американську рішучість у цьому питанні: "Важливо, що є американська рішучість щодо цього – рішучість Президента Трампа…Дипломатія має запрацювати. Запрацювати всюди. На Близькому Сході, у регіоні Затоки, і у нас тут, у Європі, в Україні".

Водночас він нагадав, що РФ відкидає усі пропозиції миру: "Якщо Путін відкидає всі мирні пропозиції, і в тому числі американські пропозиції, то не дивно, що відкидають їх поки що і в Тегерані", – сказав Зеленський.

Джерело: https://www.president.gov.ua/news/zhodnogo-poshirennya-yadernoyi-zbroyi-v-suchasnomu-sviti-ne-98573