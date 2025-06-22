Інтерфакс-Україна
Події
18:08 22.06.2025

За тиждень знищено 7,6 тис. окупантів та 2 тис. ворожої техніки – екскомандувач Сухопутних військ

1 хв читати
За тиждень знищено 7,6 тис. окупантів та 2 тис. ворожої техніки – екскомандувач Сухопутних військ

Втрати російських окупантів За тиждень з 15 по 22 червня 2025 року склали близько 7 тис 630 осіб особового складу та 1 тис 968 одиниць озброєння та військової техніки, повідомив Герой України, екскомандувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк.

"Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ: 27 танків; 63 бойових броньованих машини; 242 артилерійських системи; 3 РСЗВ; 2 установки ППО; 717 одиниць автотехніки; 5 одиниць спецтехніки. За даними Генерального штабу ЗС України, за тиждень наші захисники знищили щонайменше 39 ворожих ракет та 870 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", - написав Павлюк в Телеграм у неділю.

 

Теги: #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:09 22.06.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1100 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1100 військовослужбовців - Генштаб

07:59 21.06.2025
Окупанти за добу втратили 1060 осіб та 116 од. автотехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1060 осіб та 116 од. автотехніки - Генштаб

07:12 20.06.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1090 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1090 військовослужбовців

07:19 19.06.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1080 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1080 військовослужбовців

07:19 18.06.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1040 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1040 військовослужбовців

07:30 17.06.2025
Окупанти за добу втратили 1060 осіб та 79 од. автотехніки

Окупанти за добу втратили 1060 осіб та 79 од. автотехніки

07:26 16.06.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1200 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1200 військовослужбовців

07:55 14.06.2025
Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 107 од. автотехніки

Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 107 од. автотехніки

13:59 13.06.2025
ЦПД: Величезні втрати РФ на війні проти України змушує Кремль шукати альтернативні шляхи поповнення війська

ЦПД: Величезні втрати РФ на війні проти України змушує Кремль шукати альтернативні шляхи поповнення війська

07:48 13.06.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців

ВАЖЛИВЕ

Чернишов повідомив про повернення з відрядження в Україну

Удар по полігону Сухопутних військ забрав життя 3 людей, 11 поранені

Окупанти завдали ракетного удару по полігону Сухопутних військ, є загиблі, але численних втрат вдалося уникнути, – ЗСУ

Все про саміт НАТО в Гаазі

Зеленський: Бачимо основні больові точки РФ та будемо завдавати ударів

ОСТАННЄ

Рубіо: Замінування Ормузької протоки стане самогубним кроком для Ірану

135 українців евакуйовано з Ізраїлю

У Краматорську вже 4 загиблих після суботнього удару, одну людину шукають під завалами - ДСНС

Нацполіція відкрила кримінальні провадження щодо збору коштів для львівʼянина зі СМА Назарія Гусакова

Ліквідація іранської ядерної програми зробить Близький Схід та весь світ безпечнішим – МЗС України

Генсек ООН висловив стурбованість ударами США по Ірану, голова МЗС Ізраїлю назвав це попутним вітром для тероризму

Чернишов повідомив про повернення з відрядження в Україну

Удар по полігону Сухопутних військ забрав життя 3 людей, 11 поранені

Парламент Ірану схвалив закриття Ормузької протоки - ЗМІ

Окупанти завдали ракетного удару по полігону Сухопутних військ, є загиблі, але численних втрат вдалося уникнути, – ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА