За тиждень знищено 7,6 тис. окупантів та 2 тис. ворожої техніки – екскомандувач Сухопутних військ

Втрати російських окупантів За тиждень з 15 по 22 червня 2025 року склали близько 7 тис 630 осіб особового складу та 1 тис 968 одиниць озброєння та військової техніки, повідомив Герой України, екскомандувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк.

"Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ: 27 танків; 63 бойових броньованих машини; 242 артилерійських системи; 3 РСЗВ; 2 установки ППО; 717 одиниць автотехніки; 5 одиниць спецтехніки. За даними Генерального штабу ЗС України, за тиждень наші захисники знищили щонайменше 39 ворожих ракет та 870 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", - написав Павлюк в Телеграм у неділю.