Інтерфакс-Україна
Події
18:06 22.06.2025

Чернишов повідомив про повернення з відрядження в Україну

2 хв читати
Чернишов повідомив про повернення з відрядження в Україну

Віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомив, що повернувся в Україну із закордонного відрядження, і заявив про намір розібратися з кампанією по його дискредитації.

"Нарешті вдома. Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено. Завтра — повертаюся до роботи в Кабміні: будемо втілювати домовленості на практиці", - написав Чернишов у Facebook в неділю.

Зокрема, він анонсував роботу над "максимальним збереженням вже наявної підтримки наших громадян в країнах-членах ЄС".

"Кампанію дискредитації розберемо по фактах. Правда завжди перемагає", - додав Чернишов.

Як повідомлялося, Чернишов виїхав у відрядження за кордон в ніч з 10 на 11 червня, зокрема, для участі у засіданні Ради ЄС.

12 та 13 червня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили корупційну оборудку у Мінрегіоні в будівельній сфері за участю топпосадовців держави. Про підозру у зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі повідомили: колишньому державному секретарю міністерства, чинному члену правління НАК "Нафтогаз України"; ексраднику міністра; колишній директорці держпідприємства; забудовнику (організатор схеми); службовій особі будівельної компанії.

Після цього у ЗМІ з'явилися повідомлення, що фігуранти справи начебто повʼязані з Чернишовим, а правоохоронці нібито готують віцепрем'єру підозру. Також розповсюджувалася неперевірена інформація, що той має намір лишитися за кордоном, де вже перебувають члени його родини.

Як свідчать соціальні мережі Чернишова, станом на 18 червня він був за кордоном, зокрема, мав зустріч з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе. До цього був з робочим візитом в Австрії, а також у Чехії. 19 червня Верховна Рада не підтримала пропозицію викликати його у парламент. 20 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що підписав відрядження для Чернишова до кінця поточного тижня.

Теги: #повернення #чернишов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:55 21.06.2025
Чернишов повинен повернутися після відрядження – Зеленський

Чернишов повинен повернутися після відрядження – Зеленський

11:12 20.06.2025
Шмигаль заявляє, що підписав відрядження для Чернишова до кінця поточного тижня

Шмигаль заявляє, що підписав відрядження для Чернишова до кінця поточного тижня

15:03 19.06.2025
Коордштаб: з російського полону звільнено групу важкохворих захисників - це ще один етап обміну за стамбульськими домовленостями

Коордштаб: з російського полону звільнено групу важкохворих захисників - це ще один етап обміну за стамбульськими домовленостями

14:51 19.06.2025
Зеленський повідомив про повернення з полону захисників України

Зеленський повідомив про повернення з полону захисників України

13:08 19.06.2025
Планове відрядження Чернишова за кордон проходить у штатному режимі - Міннац'єдності

Планове відрядження Чернишова за кордон проходить у штатному режимі - Міннац'єдності

10:14 18.06.2025
Суд зняв арешт із будівлі, що відкриває шлях до переїзду Будинку музики та повного повернення Костелу Св. Миколая релігійній громаді

Суд зняв арешт із будівлі, що відкриває шлях до переїзду Будинку музики та повного повернення Костелу Св. Миколая релігійній громаді

12:27 17.06.2025
Чернишов не бачить ризиків, що закон про множинне громадянство може стати поштовхом для виїзду українців за кордон

Чернишов не бачить ризиків, що закон про множинне громадянство може стати поштовхом для виїзду українців за кордон

20:36 14.06.2025
Серед повернених військовополонених з РФ є захисники Маріуполя та "Азовсталі"

Серед повернених військовополонених з РФ є захисники Маріуполя та "Азовсталі"

12:24 11.06.2025
В Україну повернули тіла 1212 полеглих Захисників

В Україну повернули тіла 1212 полеглих Захисників

17:53 10.06.2025
Зеленський: сьогодні з полону в Україну повернулись важкопоранені і поранені воїни

Зеленський: сьогодні з полону в Україну повернулись важкопоранені і поранені воїни

ВАЖЛИВЕ

Удар по полігону Сухопутних військ забрав життя 3 людей, 11 поранені

Окупанти завдали ракетного удару по полігону Сухопутних військ, є загиблі, але численних втрат вдалося уникнути, – ЗСУ

Все про саміт НАТО в Гаазі

Зеленський: Бачимо основні больові точки РФ та будемо завдавати ударів

РФ готує нові військові операції в Європі – Зеленський

ОСТАННЄ

Рубіо: Замінування Ормузької протоки стане самогубним кроком для Ірану

135 українців евакуйовано з Ізраїлю

У Краматорську вже 4 загиблих після суботнього удару, одну людину шукають під завалами - ДСНС

Нацполіція відкрила кримінальні провадження щодо збору коштів для львівʼянина зі СМА Назарія Гусакова

Ліквідація іранської ядерної програми зробить Близький Схід та весь світ безпечнішим – МЗС України

Генсек ООН висловив стурбованість ударами США по Ірану, голова МЗС Ізраїлю назвав це попутним вітром для тероризму

За тиждень знищено 7,6 тис. окупантів та 2 тис. ворожої техніки – екскомандувач Сухопутних військ

Удар по полігону Сухопутних військ забрав життя 3 людей, 11 поранені

Парламент Ірану схвалив закриття Ормузької протоки - ЗМІ

Окупанти завдали ракетного удару по полігону Сухопутних військ, є загиблі, але численних втрат вдалося уникнути, – ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА