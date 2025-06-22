Чернишов повідомив про повернення з відрядження в Україну

Віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомив, що повернувся в Україну із закордонного відрядження, і заявив про намір розібратися з кампанією по його дискредитації.

"Нарешті вдома. Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено. Завтра — повертаюся до роботи в Кабміні: будемо втілювати домовленості на практиці", - написав Чернишов у Facebook в неділю.

Зокрема, він анонсував роботу над "максимальним збереженням вже наявної підтримки наших громадян в країнах-членах ЄС".

"Кампанію дискредитації розберемо по фактах. Правда завжди перемагає", - додав Чернишов.

Як повідомлялося, Чернишов виїхав у відрядження за кордон в ніч з 10 на 11 червня, зокрема, для участі у засіданні Ради ЄС.

12 та 13 червня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили корупційну оборудку у Мінрегіоні в будівельній сфері за участю топпосадовців держави. Про підозру у зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі повідомили: колишньому державному секретарю міністерства, чинному члену правління НАК "Нафтогаз України"; ексраднику міністра; колишній директорці держпідприємства; забудовнику (організатор схеми); службовій особі будівельної компанії.

Після цього у ЗМІ з'явилися повідомлення, що фігуранти справи начебто повʼязані з Чернишовим, а правоохоронці нібито готують віцепрем'єру підозру. Також розповсюджувалася неперевірена інформація, що той має намір лишитися за кордоном, де вже перебувають члени його родини.

Як свідчать соціальні мережі Чернишова, станом на 18 червня він був за кордоном, зокрема, мав зустріч з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе. До цього був з робочим візитом в Австрії, а також у Чехії. 19 червня Верховна Рада не підтримала пропозицію викликати його у парламент. 20 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що підписав відрядження для Чернишова до кінця поточного тижня.