Окупанти завдали ракетного удару по полігону Сухопутних військ, є загиблі, але численних втрат вдалося уникнути, – ЗСУ

Російські окупанти завдали в неділю ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних сил України, де проводилися заняття з військовослужбовцями, внаслідок чого є загиблі серед особового складу, повідомляється в телеграм-каналі Сухопутних військ.

"Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу. Однак, на жаль, є загиблі та поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована допомога у медичних закладах. Висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Для з'ясування обставин події у Командуванні Сухопутних військ створено спеціальну комісію, працюють правоохоронні органи.

Також у Сухопутних військах повідомили, що вживають додаткових заходи безпеки "для збереження життя та здоров'я військовослужбовців у випадку нанесення повторних ракетних та повітряних ударів державою-агресором".