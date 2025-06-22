Інтерфакс-Україна
Події
17:20 22.06.2025

Окупанти завдали ракетного удару по полігону Сухопутних військ, є загиблі, але численних втрат вдалося уникнути, – ЗСУ

1 хв читати

Російські окупанти завдали в неділю ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних сил України, де проводилися заняття з військовослужбовцями, внаслідок чого є загиблі серед особового складу, повідомляється в телеграм-каналі Сухопутних військ.

"Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу. Однак, на жаль, є загиблі та поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована допомога у медичних закладах. Висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Для з'ясування обставин події у Командуванні Сухопутних військ створено спеціальну комісію, працюють правоохоронні органи.

Також у Сухопутних військах повідомили, що вживають додаткових заходи безпеки "для збереження життя та здоров'я військовослужбовців у випадку нанесення повторних ракетних та повітряних ударів державою-агресором".

Теги: #удар #жертви #полігон #сухопутні_війська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:36 22.06.2025
Удар по полігону Сухопутних військ забрав життя 3 людей, 11 поранені

Удар по полігону Сухопутних військ забрав життя 3 людей, 11 поранені

15:14 22.06.2025
У Краматорську один загиблий і 4 поранених внаслідок суботнього удару РФ, 4 людини ще під завалами

У Краматорську один загиблий і 4 поранених внаслідок суботнього удару РФ, 4 людини ще під завалами

13:44 22.06.2025
Головний рабин України про удари США по Ірану: Цей день увійде в історію падіння зла у світі

Головний рабин України про удари США по Ірану: Цей день увійде в історію падіння зла у світі

13:31 22.06.2025
Прем'єр та голова Міноборони Британії відзначили зменшення загроз світовій безпеці після ударів США по Ірану

Прем'єр та голова Міноборони Британії відзначили зменшення загроз світовій безпеці після ударів США по Ірану

00:35 22.06.2025
Один загиблий і щонайменше четверо поранених внаслідок ворожих ударів у Донецькій області – ОВА

Один загиблий і щонайменше четверо поранених внаслідок ворожих ударів у Донецькій області – ОВА

20:02 19.06.2025
Зеленський призначив Г.Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ - указ

Зеленський призначив Г.Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ - указ

16:09 18.06.2025
Одеса долучилася до списку міст, де працює 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ

Одеса долучилася до списку міст, де працює 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ

11:59 18.06.2025
Кількість жертв російської ракети у Солом'янському районі Києва зросла до 21 людини - КМВА

Кількість жертв російської ракети у Солом'янському районі Києва зросла до 21 людини - КМВА

10:52 18.06.2025
До 19 зросла кількість загиблих у Солом’янському районі, загалом у Києві вже 24 жертви – ДСНС

До 19 зросла кількість загиблих у Солом’янському районі, загалом у Києві вже 24 жертви – ДСНС

09:23 18.06.2025
Кількість загиблих у Києві зросла до 22 осіб, повідомляє Кличко, ДСНС пише про 23 загиблих

Кількість загиблих у Києві зросла до 22 осіб, повідомляє Кличко, ДСНС пише про 23 загиблих

ВАЖЛИВЕ

Удар по полігону Сухопутних військ забрав життя 3 людей, 11 поранені

Все про саміт НАТО в Гаазі

Зеленський: Бачимо основні больові точки РФ та будемо завдавати ударів

РФ готує нові військові операції в Європі – Зеленський

США знищили іранську ядерну програму, стверджує Гегсет

ОСТАННЄ

Парламент Ірану схвалив закриття Ормузької протоки - ЗМІ

Все про саміт НАТО в Гаазі

Зеленський: Бачимо основні больові точки РФ та будемо завдавати ударів

РФ готує нові військові операції в Європі – Зеленський

ЗСУ звільнили Андріївку Сумської області – DeepState

США знищили іранську ядерну програму, стверджує Гегсет

Львів'янин зі СМА Гусаков залишив Україну 13 червня, тепер дуже важливо відновити довіру до зборів і волонтерства – Зеленський

Грози очікуються на півночі та в центрі України до кінця доби, а в понеділок ще й на сході

Зеленський обговорив з міністром оборони Норвегії співвиробництво зброї та посилення бойової авіації

Духівник Трампа після ударів по Ірану: Ми не зупинимося, поки не зупиняться російські бомби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА