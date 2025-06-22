Інтерфакс-Україна
Події
13:31 22.06.2025

Прем'єр та голова Міноборони Британії відзначили зменшення загроз світовій безпеці після ударів США по Ірану

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Прем'єр та голова Міноборони Британії відзначили зменшення загроз світовій безпеці після ударів США по Ірану

Прем'єр-міністр та міністр оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Кір Стармер та Джон Гілі розцінили удари США по ядерних об'єктах в Ірані як зменшення загрози для світової безпеки.

"США вжили заходів для зменшення серйозної загрози, яку Іран становить для світової безпеки, - написав Гілі в соцмережі Х у неділю.

При цьому міністр окремо зазначив, що Велика Британія участі в них не брала, оскільки зконцентрована на власній безпеці. "Велика Британія не брала участі в цих ударах. Безпека британського персоналу та баз є моїм головним пріоритетом. Захист сил знаходиться на найвищому рівні, і цього тижня ми розгорнули додаткові літаки", - додав Гілі.

Стармер у свою чергу також назвав ядерну програму Ірану "серйозною загрозою міжнародній безпеці". "Ірану ніколи не можна дозволити розробити ядерну зброю, і США вжили заходів для пом'якшення цієї загрози", - написав він в Х.

Голова британського уряду відзначив пріорітетність забезпечення стабільності на Близькому Сході і закликав Іран "повернутися за стіл переговорів та досягти дипломатичного вирішення для покладення кінця цій кризі".

Пости Стармера та Гілі був опубліковані також на аккаунті британського оборонного відомства в Х.

Як повідомлялося, США в ніч на неділю завдали удару по трьох ключових ядерних об'єктах в Ірані, по що повідомив президент США Дональд Трамп. Атаковані ядерний комплекс Натанз зі збагачення урану у 250 км на південь від Тегерана, секретний об'єкт Фордо біля міста Кум в горах, а також ядерний дослідницький комплекс в Ісфахані, відкритий за підтримки Китаю у 1984 році.

Теги: #іран #удар #сша #велика_британія

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