Інтерфакс-Україна
Події
21:05 21.06.2025

Засідання щодо України на саміті НАТО в Гаазі не буде

1 хв читати
Засідання щодо України на саміті НАТО в Гаазі не буде

Засідання Ради "Україна-НАТО" на саміті Альянсу в Гаазі 24 червня не відбудеться, повідомляє портал Politico, посилаючись на неназвані джерела, ознайомлені з планами проведення саміту.

"Невідомо, чи відвідає саміт президент України Володимир Зеленський, якого запросили лише на вітальну вечерю у вівторок. І не буде засідання Ради Україна-НАТО в Гаазі. Це ще одна поступка США, які, попри заклики деяких союзників провести таке засідання, не були зацікавлені в посиленні уваги до війни, яку Трамп не зміг розв'язати, як обіцяв під час минулорічної кампанії", - пише Politico.

Далі буде

 

Теги: #нато #трамп #саміт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:47 21.06.2025
Можлива поїздка Зеленського на саміт НАТО не залежить від зустрічі з Трампом

Можлива поїздка Зеленського на саміт НАТО не залежить від зустрічі з Трампом

10:25 21.06.2025
Пакистан рекомендує Трампа на здобуття Нобелівської премії миру 2026р.

Пакистан рекомендує Трампа на здобуття Нобелівської премії миру 2026р.

09:53 21.06.2025
Повідомлення про звільнення отримали понад 600 співробітників "Голосу Америки" - ЗМІ

Повідомлення про звільнення отримали понад 600 співробітників "Голосу Америки" - ЗМІ

03:54 21.06.2025
Трамп вважає, що Київ і Москва досягають незначного прогресу у мирному процесі

Трамп вважає, що Київ і Москва досягають незначного прогресу у мирному процесі

22:26 20.06.2025
Стефанчук: НАТО має залишатися союзом країн, який не дозволяє Кремлю малювати червоні лінії

Стефанчук: НАТО має залишатися союзом країн, який не дозволяє Кремлю малювати червоні лінії

19:53 20.06.2025
Керівництво ЄС та НАТО зустрінеться із Зеленським 24 червня в Гаазі

Керівництво ЄС та НАТО зустрінеться із Зеленським 24 червня в Гаазі

22:03 19.06.2025
Трамп не відважується вдарити по Ірану через сумніви в ефективності бункерної бомби – ЗМІ

Трамп не відважується вдарити по Ірану через сумніви в ефективності бункерної бомби – ЗМІ

17:49 18.06.2025
Хакатон НАТО з протидії FPV на оптоволокні зібрав рекордну кількість пропозицій, чверть – з України

Хакатон НАТО з протидії FPV на оптоволокні зібрав рекордну кількість пропозицій, чверть – з України

23:30 17.06.2025
Зеленський і Рютте обговорили можливі кроки перед самітом НАТО в Гаазі

Зеленський і Рютте обговорили можливі кроки перед самітом НАТО в Гаазі

04:44 17.06.2025
Трамп достроково покидає саміт G7

Трамп достроково покидає саміт G7

ВАЖЛИВЕ

Зеленський уже ухвалив низку кадрових рішень щодо керівників закордонних дипломатичних установ України - Сибіга

У Старому Салтові на Харківщині загинув цивільний через атаку дрона

Зеленський анонсував місяць особливих заходів заради нового тиску на Росію

Зеленський: Путін хоче не тільки всю Україну, а й Білорусь, країни Балтії, Молдову, Кавказ, Казахстан

На 2026 рік Україна хоче спробувати вийти на 0,25% від ВВП держав-партнерів на підтримку ОПК – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський уже ухвалив низку кадрових рішень щодо керівників закордонних дипломатичних установ України - Сибіга

ООН запустила міжнародну панель з управління хімречовинами і відходами

Семеро цивільних постраждали внаслідок ворожих атак по Дніпропетровській області - Лукашук

Глави МЗС України та Великої Британії скоординували позиції напередодні саміту НАТО в Гаазі

У Старому Салтові на Харківщині загинув цивільний через атаку дрона

Лукашенко загалом звільнив 14 політв'язнів

Генштаб ЗСУ: Висока активність ворога зберігається на покровському напрямку - 29 атак з початку доби

ПРООН передала ДСНС України систему Mines Eye для аеророзвідки мін

Білоруського опозиціонера Сергія Тихановського звільнили з в'язниці

Зеленський анонсував місяць особливих заходів заради нового тиску на Росію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА