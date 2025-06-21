Засідання щодо України на саміті НАТО в Гаазі не буде

Засідання Ради "Україна-НАТО" на саміті Альянсу в Гаазі 24 червня не відбудеться, повідомляє портал Politico, посилаючись на неназвані джерела, ознайомлені з планами проведення саміту.

"Невідомо, чи відвідає саміт президент України Володимир Зеленський, якого запросили лише на вітальну вечерю у вівторок. І не буде засідання Ради Україна-НАТО в Гаазі. Це ще одна поступка США, які, попри заклики деяких союзників провести таке засідання, не були зацікавлені в посиленні уваги до війни, яку Трамп не зміг розв'язати, як обіцяв під час минулорічної кампанії", - пише Politico.

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