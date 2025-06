Чернишов повинен повернутися після відрядження – Зеленський

Віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов знаходиться у відрядженні, він повинен повернутися після його закінчення, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Те, що мені сказав Шмигаль, у нього (Чернишова – ІФ-У) відрядження. У нього два завдання було від мене, від уряду, від всіх нас: перше - це відкривати хаби в різних країнах, а друге - множинне громадянство. Наскільки я розумію, що він ці дві речі робить. Відрядження закінчиться, повинен повернутися, все", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами 20 червня.

У вівторок, 17 червня, Міннац'єдності проводило всеукраїнський форум "Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery", серед заявлених спікерів якого був Чернишов, зокрема анонсувався і підхід до преси. Але за день до події стало відомо, що віцепрем'єр виступить на заході онлайн, позаяк перебуває з робочим візитом за кордоном.

20 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що підписав відрядження для віцепрем’єр-міністра — міністра національної єдності Олексія Чернишова до кінця поточного тижня.