Інтерфакс-Україна
Події
14:47 21.06.2025

Можлива поїздка Зеленського на саміт НАТО не залежить від зустрічі з Трампом

1 хв читати
Можлива поїздка Зеленського на саміт НАТО не залежить від зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський не впевнений щодо своєї поїздки на саміт НАТО, але додав, що вірогідність велика.

"Моя поїздка не залежить від того, чи буде зустріч із Трампом. По-перше, я не впевнений, що поїду, але все ж таки вірогідність велика. Насправді, вирішу напередодні. Я хочу, безумовно, провести кілька зустрічей. І є відповідні запрошення від короля, і від прем'єра (Нідерландів – ІФ-У)", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у п’ятницю.

Президент додав, що може бути значна програма на саміті, зокрема зустрічей.

"У нас є тристороння пропозиція - НАТО, ЄС і Україна. А також на полях НАТО ми вже маємо окремо від лідерів, заплановані зустрічі міністрів закордонних справ всіх країн НАТО плюс Україна, міністрів оборонної промисловості всіх країн плюс Україна", - сказав глава держави.

Теги: #саміт_нато #трамп #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:28 21.06.2025
Зеленський пояснив, навіщо Росія передає тіла своїх військових під виглядом загиблих українських захисників

Зеленський пояснив, навіщо Росія передає тіла своїх військових під виглядом загиблих українських захисників

15:24 21.06.2025
На 2026 рік Україна хоче спробувати вийти на 0,25% від ВВП держав-партнерів на підтримку ОПК – Зеленський

На 2026 рік Україна хоче спробувати вийти на 0,25% від ВВП держав-партнерів на підтримку ОПК – Зеленський

15:17 21.06.2025
РФ буде тягнути зустрічі в Стамбулі для відтермінування санкцій – Зеленський

РФ буде тягнути зустрічі в Стамбулі для відтермінування санкцій – Зеленський

15:13 21.06.2025
РФ не зможе реально підтримувати Іран, але буде зображати, що намагається – Зеленський

РФ не зможе реально підтримувати Іран, але буде зображати, що намагається – Зеленський

15:10 21.06.2025
Україна передала партнерам інформацію про компанії, які поставляють верстати в РФ для виробництва зброї – Зеленський

Україна передала партнерам інформацію про компанії, які поставляють верстати в РФ для виробництва зброї – Зеленський

15:05 21.06.2025
39 компаній ОПК Росії задіяні у виробництві "Орєшніка" – Зеленський

39 компаній ОПК Росії задіяні у виробництві "Орєшніка" – Зеленський

15:04 21.06.2025
Зеленський: санкції на банківську систему РФ і на енергетику – найдієвіші

Зеленський: санкції на банківську систему РФ і на енергетику – найдієвіші

15:00 21.06.2025
Україна проти того, щоб у Ірану була ядерна зброя – Зеленський

Україна проти того, щоб у Ірану була ядерна зброя – Зеленський

14:57 21.06.2025
Зеленський спростував інформацію про знищення чи пошкодження "Patriot"

Зеленський спростував інформацію про знищення чи пошкодження "Patriot"

14:55 21.06.2025
Чернишов повинен повернутися після відрядження – Зеленський

Чернишов повинен повернутися після відрядження – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

На 2026 рік Україна хоче спробувати вийти на 0,25% від ВВП держав-партнерів на підтримку ОПК – Зеленський

РФ буде тягнути зустрічі в Стамбулі для відтермінування санкцій – Зеленський

Чернишов повинен повернутися після відрядження – Зеленський

Зеленський спростував інформацію про відставку Шмигаля

На Сумський напрямок припадає 23% від усіх ударів на фронті – Зеленський

ОСТАННЄ

Розвідка Естонії: РФ не здатна на оперативний прорив на жодному фронті, а українські збройні сили здатні контролювати тиск

Міністерство юстиції України відкрило сторінку у TikTok

На Рівненщину евакуйовано 58 пацієнтів психоневрологічного інтернату з Дніпропетровської області

Шестеро цивільних зазнали поранень на Донеччині минулої доби через ворожі обстріли

Наєв залишив посаду командира тактичної групи "Вугледар"

Зеленський спростував інформацію про відставку Шмигаля

На Сумський напрямок припадає 23% від усіх ударів на фронті – Зеленський

Україна підпише влітку домовленості про початок експорту військових технологій за кордон – Зеленський

4 компанії в Україні виробляють перехоплювачі для "шахедів" - Зеленський

У Харкові через падіння ворожої "Молнії" спалахнула пожежа, без постраждалих – влада

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА