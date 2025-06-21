Можлива поїздка Зеленського на саміт НАТО не залежить від зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський не впевнений щодо своєї поїздки на саміт НАТО, але додав, що вірогідність велика.

"Моя поїздка не залежить від того, чи буде зустріч із Трампом. По-перше, я не впевнений, що поїду, але все ж таки вірогідність велика. Насправді, вирішу напередодні. Я хочу, безумовно, провести кілька зустрічей. І є відповідні запрошення від короля, і від прем'єра (Нідерландів – ІФ-У)", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у п’ятницю.

Президент додав, що може бути значна програма на саміті, зокрема зустрічей.

"У нас є тристороння пропозиція - НАТО, ЄС і Україна. А також на полях НАТО ми вже маємо окремо від лідерів, заплановані зустрічі міністрів закордонних справ всіх країн НАТО плюс Україна, міністрів оборонної промисловості всіх країн плюс Україна", - сказав глава держави.