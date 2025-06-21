РФ передала уже 20 тіл загиблих росіян під виглядом українських військових – Зеленський

РФ уже передала 20 тіл загиблих росіян під виглядом українських військових, серед них ізраїльський найманець, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вже зафіксовано під час репатріацій, що тіла 20 людей, переданих нам як наші загиблі військові, це "руські". Наприклад, є найманець ізраїльський, який воював на їх стороні. Громадянин Ізраїлю. З ізраїльськими документами. Хоча нам вони сказали, що це тільки українці і тільки військові", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами 20 червня.

Президент додав, що вже задокументовано, що росіяни "підкидали" трупи своїх громадян, іноді ці тіла навіть з російськими паспортами.

"Це означає, що вони навіть самі не можуть перевірити, кого відправляють, оскільки це велика кількість людей. Потрібна експертиза. І скільки треба часу на це я не знаю, скажу чесно", - зауважив Зеленський.