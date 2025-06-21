Росіяни скидають на Донеччину авіабомби, б’ють із артилерії і атакують БпЛА: щонайменше 7 людей поранено
Щонайменше 7 людей поранено внаслідок сх обстрілів Донеччини у суботу, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.
"На Семенівку Краматорської громади росіяни скинули 4 авіабомби — поранили 3 людини, пошкодили 28 приватних будинків і 2 автівки", - написав він у телеграм у суботу.
Також, за інформацією очільника області, під авіаудар потрапила Білокузьминівка Костянтинівської громади — там 1 людина поранена, пошкоджено 6 будинків.
Іллінівка потрапила під артобстріл — поранено людину, пошкоджено будинок.
Ще 2 людини поранені внаслідок удару FPV-дроном по Покровську.
"На Донеччині немає безпечних місць! Бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь своєчасно!", - закликав Філашкін.