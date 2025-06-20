У Києві біля ст. м. "Хрещатик" впало дерево

В Києві на вул. Хрещатик неподалік однойменної станції метро через сильні пориви вітру впало дерево, постраждалих та пошкоджень будівель немає, повідомляє Київська міська державна адміністрація в п'ятницю.

"Дерево впало на пішохідну частину вулиці Хрещатик, поблизу станції метро "Хрещатик", внаслідок прогнозованих поривів вітру. Постраждалих немає, пошкоджень будівель також не зафіксовано. Наразі територія огороджена, зеленбудівці працюють над ліквідацією наслідків негоди", - йдеться в повідомленні в Телеграмі.

Як повідомляється, попередні огляди дерева не виявили ознак аварійності, пошкоджень чи хвороб, що б потребувало його видалення.