Інтерфакс-Україна
Події
18:50 20.06.2025

На Харківщині поліція розслідує падіння чоловіка з вікна РТЦК та побиття його адвоката

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Поліція розслідує обставини падіння чоловіка з вікна третього поверху будівлі РТЦК та СП у Берестинському (колишньому Красноградському) районі Харківської області.

"Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

В поліції зазначають, що за попередніми даними 19 червня, близько 23:00, під час планового обходу території поблизу запасного виходу будівлі, що використовується для тимчасового розміщення військовозобов’язаних, співробітник ТЦК виявив 48-річного чоловіка, який лежав на сходах. Постраждалому викликали "швидку", яка відвезла його до лікарні. У чоловіка переломи, забої та садна.

"Слідчо-оперативна група поліції ретельно оглянула місце події, опитала потерпілого та свідків. За попередніми даними, чоловік отримав травми внаслідок падіння з вікна з власної необережності... Наразі триває досудове розслідування, в ході якого буде з’ясовано всі обставини події", - підкреслюють у відділі комунікацій.

Крім цього, поліція розпочала розслідування побиття адвоката, яке сталося 19 червня під час надання правової допомоги клієнту у приміщенні ВЛК в Індустріальному районі Харкова.

Як заявила Рада адвокатів Харківської області, силу до їхнього колеги застосували співробітники того ж Красноградського РТЦК та СП, коли він приїхав до свого клієнта (чоловіка, виключеного з обліку, якого намагались примусово мобілізувати).

"Адвокат прибув щоб надати клієнту допомогу та завадити незаконним діям. Внаслідок неправомірних дій співробітників Красноградського ТЦК, з перевищенням ними повноважень, зневагою, яку вони висловлювали в бік адвоката та на широкий загал, публічним осудом за надання допомоги клієнту, адвокат отримав побиття, зламану ногу та численні забої й був шпиталізований. Після цього співробітники ТЦК продовжили знущання над виключеним з обліку чоловіком: побиття, моральний тиск і катування більше 16 годин поспіль. Не витримавши катувань, чоловік викинувся з вікна", - повідомляє Рада адвокатів Харківської області на своїй сторінці у Facebook.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 398 (погроза або насильство щодо захисника чи представника особи) Кримінального кодексу України.

Раніше Харківський ОТЦК та СП заявив, що у ніч проти п'ятниці чоловік отримав травми внаслідок падіння з третього поверху РТЦК під час спроби втечі.

Теги: #тцк #інцидент #харківська_область

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